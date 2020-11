Matteo Salvini a Non è l'arena: "L'idrossiclorochina ha salvato Bertolaso dal coronavirus ma non la usano. Perché costa troppo poco?"

16 novembre 2020 a

"In Germania, in Cina, in diversi Stati degli Usa usano un farmaco che costa 5 o 6 euro in farmacia, l'idrossiclorochina, che allo stadio iniziale della malattia salva". Matteo Salvini, ospite di Non è l'Arena, rilancia un grande e spinossimo tema relativo alle terapie contro il Covid. "Per intenderci - ricorda il leader della Lega -, Guido Bertolaso è stato curato con questo farmaco. Tanti medici chiedono di poter andare a casa degli italiani e salvarli con questo farmaco. Perché no? Forse perché costa troppo poco?".

"A Piacenza c'è il dottor Luigi Cavanna che ha fatto moltissimo in quella fase complicata a marzo. Ma quel farmaco è stato anche messo sotto accusa dall'Oms, hanno detto che può creare anche dei problemi molto seri", ribatte Massimo Giletti. "Facciamoci una domanda e diamoci una risposta", chiosa Salvini. In studio Tommaso Labate del Corriere della Sera contesta: "Ma lei se avesse un familiare alle prese con l'infezione da Covid si affiderebbe a quel farmaco?". "Le do uno scoop, lo fanno migliaia di persone. Sì, lo farei. Io chiedo al governo perché non investe in tamponi e cure a domicilio, nei saturimetri e così via?".

