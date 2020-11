Goffredo Bettini, il dem impone al premier Conte il programma: "Chiamare le energie migliori per l'esecutivo"

16 novembre 2020 a

a

a

Goffredo Bettini, esponente storico del Pd, ha scritto una lettera al Corriere della Sera per dire che l'attuale maggioranza ha bisogno di essere rinforzata con le migliori forze attualmente presenti nel paese e che il segnale che da tempo arriva da Forza Italia va raccolto subito. "È il momento della ragione, ma anche della forza. Del rischio. È il momento dell'unità. La maggioranza che ora governa l'Italia si è rivolta all'insieme del Parlamento perché ognuno dia il proprio contributo. Deve continuare a farlo con forza. C'è stata un'apertura da parte di Forza Italia. Si raccolga senza indugi. È un segnale", scrive Bettini.

Bettini e i "poteri maldestri contro Conte". Dagospia fa i nomi: retroscena bomba sul Pd

L'esponente del Pd parla di prospettive future per uscire indenni dall'emergenza: "Non si tratta di rinunciare ognuno alla propria identità, alle proprie ragioni, al proprio punto di vista sul Paese. Piuttosto si tratta, nella stretta di oggi, di praticare tutte le vie possibili per raccogliere con generosità i contributi delle forze politiche consapevoli e democratiche, che sinceramente intendono dare una mano. E si tratta di superare ogni prudenza o valutazione di opportunità, comprensibile in altri momenti, per chiamare anche all'interno dell'esecutivo le energie migliori e necessarie per competenza e forza politica in grado di offrire, insieme a Conte, un punto di riferimento indiscusso all'Italia e alla Repubblica, così scosse e provate", conclude il piddino.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.