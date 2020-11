Giuseppe Conte, retroscena sul dopo-Mattarella: pronto a diventare il leader del Movimento 5 Stelle

16 novembre 2020 a

C'è una frase pronunciata da Giuseppe Conte agli Stati generali che non è passata inosservata. "Nella vita politica - ha detto il premier nel suo intervento - ci si imbatte spesso nel dilemma tra coerenza delle proprie idee e possibilità di cambiare opinione. Se la coerenza delle stesse idee fa male al Paese si ha il coraggio e l'obbligo morale di cambiarle. La prova del nove è spiegare perché il cambiare idea è una cosa giusta". Per La Stampa si tratta di un'uscita inserita non a casa e che indica una nuova rotta del Movimento 5 Stelle tirato per la giacchetta dal troppo coerente e riottoso Alessandro Di Battista e dall'incoerente Luigi Di Maio. Ed è qui che si inserisce la terza via, quella di Conte. È lui, assieme a Roberto Fico, a essere vissuto come stabilizzatore con una visione chiara: "Proseguire con il centrosinistra".

Così Giuseppe Conte sfrutta la pandemia per conquistare il M5s: il gioco sporco del premier

Il presidente del Consiglio - è l'idea filtrata da dirigenti e ministri grillini - potrebbe diventare il nuovo leader del Movimento dopo le elezioni del Capo dello Stato a inizio 2022, in vista delle prossime elezioni. La sua leadership - commenta La Stampa - dovrà apparire quasi naturale, una scelta obbligata a cui non potrà sottrarsi né lui, né chi lo avversa internamente. Sistemato il Colle, dunque, il premier comincerebbe a plasmare il Movimento a sua immagine, cercando di ridare slancio al consenso.

