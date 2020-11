Calabria, Matteo Salvini sulle dimissioni di Zuccatelli: "Quello di lingua in bocca? Bene. Ora spero una cosa per il nuovo commissario"

16 novembre 2020 a

“Il commissario del governo Zuccatelli, quello dei consigli su ‘lingua in bocca per 15 minuti’, si è dimesso. Bene, giusto così”. Matteo Salvini ha accolto positivamente la notizia delle dimissioni di Giuseppe Zuccatelli, nominato per la sanità in Calabria dopo lo scandalo-Cotticelli: è durato a stento una settimana, poi il ministro Roberto Speranza gli ha chiesto di fare un passo indietro essendo finito nell’occhio del ciclone per diversi video piuttosto estremi sul Covid. A Palazzo Chigi si lavora per uscire il prima possibile dallo stallo e nominare un commissario finalmente all’altezza, intanto il segretario della Lega aspetta il governo al varco: “Ora speriamo che per la sanità della Calabria venga finalmente scelta una personalità calabrese e all’altezza del compito”. Indirettamente queste dichiarazioni di Salvini possono essere lette come una critica a Gino Strada, che calabrese non è eppure sembra essere la prima scelta di Giuseppe Conte e compagni.

