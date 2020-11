Paolo Becchi, servizio di Report su Dino Giarrusso: "Probabile espulsione dal M5s", il grillino si difende così

17 novembre 2020 a

“Oggi è probabile che Dino Giarrusso venga espulso dal M5s. Il motivo per farlo fuori lo conosco, ma questo non ve lo dico”. Paolo Becchi ha affidato a un tweet un retroscena sull’europarlamentare grillino che potrebbe essere nei guai a causa di un servizio di Report, secondo cui avrebbe ricevuto 10mila euro di finanziamento elettorale da Carmela Ritter, moglie di Piero Di Lorenzo (IRBM Pomezia) e Ezia Ferrucci, lobbista per British American Tobacco. Giarrusso ha replicato con una precisazione inviata a Dagospia: “Non solo il finanziamento è assolutamente regolare, ma io ho accettato solo dopo aver saputo che nel 2018 la stessa Ezia Ferrucci ha finanziato esattamente allo stesso modo la campagna elettorale di tutto il M5s. Allego foto che lo prova. Se una persona ha contributo alla campagna nel 2018, non vedo perché non accettare la sua proposta di contribuire alla mia nel 2019, rispettando la legge e pubblicando in modo trasparente i contributi”.

