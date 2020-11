Giorgia Meloni al fianco degli imprenditori: "Contributi Inps, balletto del governo. Basta giocare con la vita delle persone"

18 novembre 2020 a

Giorgia Meloni spara a zero sull'esecutivo per il balletto inaccettabile degli aiuti agli imprenditori. "Altro che responsabili! La confusione che regna sovrana nelle stanze del governo continua a generare danni e cortocircuiti che hanno dell'assurdo", scrive su Facebook postando un video tratto da Fuori dal coro, la trasmissione di Rete 4 condotta da Mario Giordano.

"Giovedì l'Inps dichiarava che gli imprenditori delle regioni arancioni sarebbero stati esentati dal versare i contributi previdenziali, mentre il venerdì diceva l'esatto opposto, obbligandoli a sbrigarsi a pagare entro lunedì. Adesso basta, non si può giocare in questo modo con la vita e il lavoro delle persone. È troppo pretendere, almeno su questo, un minimo di serietà e coerenza da parte del governo?", è l'accusa di Giorgia Meloni.. La leader di Fratelli d'Italia si riferisce all'esenzione previdenziale per le zone rosse e arancioni annunciata giovedì scorso dall'Inps con la circolare numero 128, smentita il giorno dopo dalla circolare 129: le aziende devono versare i contributi per i dipendenti anche nelle zona arancione.

