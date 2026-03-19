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Referendum, "mobilitiamoci" e la foto di Meloni a testa in giù: ecco chi invita alla Camera il M5s

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giovedì 19 marzo 2026
Referendum, "mobilitiamoci" e la foto di Meloni a testa in giù: ecco chi invita alla Camera il M5s

1' di lettura

"Mobilitiamoci" e la foto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a testa in giù: così i Carc sui loro profili social hanno invitato gli utenti a votare No al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Nel post, l'associazione ha anche evidenziato la vera ragione dietro la loro lotta per il No, elencando le attività del mese di marzo per "cacciare il governo". Si tratta, tra l'altro, degli stessi individui che, insieme ad altre sigle antagoniste ed esponenti del mondo islamico in Italia, sono stati invitati dal Movimento 5 Stelle a un evento che si è tenuto oggi, giovedì 19 marzo, nella sala di rappresentanza dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati, il convegno dal titolo "Per un governo che attua la Costituzione". 

Tra gli invitati all'evento anche Brahim Baya, imam di Torino e referente di due moschee in città. Si tratta dello stesso soggetto che qualche giorno fa in piazza ha elogiato i missili iraniani. Dunque, alla fine l'evento c'è stato, nonostante la presenza di ospiti a dir poco peculiari in un contesto istituzionale. E ne è emerso un preoccupante legame tra gruppi parlamentari e gruppi extraparlamentari. In quest'ultimo caso, alcuni gruppi sono gli stessi che hanno partecipato a scontri di piazza ed eventi di boicottaggio.

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