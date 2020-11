Matteo Salvini contro Pierluigi Bersani: "Solito vizio dei sinistri, mettere le mani nelle tasche degli italiani"

19 novembre 2020 a

a

a

Non patrimoniale, ma contributo di solidarietà. Cambia il nome ma non la sostanza. La proposta è arrivata da Pierluigi Bersani durante la trasmissione DiMartedì in onda su La7. Il fondatore di Articolo 1 ha detto: "Chi è meno colpito e ha di più deve dare qualcosa". Ecco perché Matteo Salvini scrive su Twitter: "Roba da matti. Il solito vizio dei sinistri italiani (e dei loro colleghi europei): mettere le mani nelle tasche degli italiani! Devono solo provarci". Un tweet lapidario che si scontra con l'idea avanzata da Bersani, secondo il quale "ci sono tanti ceti e tanti redditi che non hanno perso, alcuni hanno guadagnato molto".

