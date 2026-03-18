Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

DiMartedì, Sallusti gli ride in faccia e Conte perde la testa: ecco il video

di
Libero logo
mercoledì 18 marzo 2026
DiMartedì, Sallusti gli ride in faccia e Conte perde la testa: ecco il video

1' di lettura

"Quando c'è stato il caso Almasri, un caso vergognoso perché lì l'Italia è stata un Paese canaglia al pari della Mongolia e del Malawi, perché noi abbiamo sottratto...": mentre Giuseppe Conte, ospite del talk di Giovanni Floris, DiMartedì su La7, faceva questo discorso, Alessandro Sallusti, in collegamento con il talk, è scoppiato a ridere. E il leader del Movimento 5 Stelle non è riuscito a contenersi e ha sbottato: "Che cosa ride? Ma che cosa ride Sallusti? Guardi che all'Assemblea della Corte penale internazionale siamo stati messi sullo stesso piano di Malawi e Mongolia, siamo ormai uno Stato canaglia. Inconsapevolmente ride Sallusti, non so perché". 

"Il fetentone libico è in carcere nel suo Paese", ha spiegato allora l'ex direttore del Giornale, riferendosi al generale libico Almasri, su cui la sinistra si è scatenata per mesi. Un modo come un altro per attaccare il governo e la premier Giorgia Meloni. Conte, allora, ha interrotto Sallusti dicendo: "Perché hanno più dignità loro", in riferimento ai libici. "La Libia ci aveva detto: datelo a noi, è nostro e lo mettiamo in carcere noi e quindi giustamente gli è stato dato", ha chiosato il giornalista. 

Sallusti ride e Conte perde la testa, guarda qui il video di DiMartedì

Referendum, Sallusti picchia duro: "Il giudice che avvelena la società italiana"

A Piazzapulita, il programma televisivo di La7 condotto da Corrado Formigli, è stato ospite Alessandro Sallusti. ...
tag
alessandro sallusti
giuseppe conte
dimartedì

Senti chi parla Referendum, l'ex capogruppo M5s D'Uva: "Voto Sì. Chi ha buona memoria...". Conte ko

Punto e stop Giorgia Meloni a Pulp Podcast? Fedez smaschera Schlein e Conte

Nervi che saltano Giuseppe Conte, la panzana: "FdI invita al voto clientelare". E scorda le bufale M5s

ti potrebbero interessare

DiMartedì, Fornero contro Meloni: "Cosa trovo penoso"

DiMartedì, Fornero contro Meloni: "Cosa trovo penoso"

Redazione
Maria Rosaria Boccia, truffa da 30mila euro: a processo per l'affare fantasma

Maria Rosaria Boccia, truffa da 30mila euro: a processo per l'affare fantasma

Saverio Tommasi, lo sfondone: "Aggressione fascista!". Ma a menare è un africano...

Saverio Tommasi, lo sfondone: "Aggressione fascista!". Ma a menare è un africano...

Redazione
Paolo Crepet estremo: "Come siamo diventati degli idioti"

Paolo Crepet estremo: "Come siamo diventati degli idioti"