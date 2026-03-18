DiMartedì, Sallusti gli ride in faccia e Conte perde la testa: ecco il video

"Quando c'è stato il caso Almasri, un caso vergognoso perché lì l'Italia è stata un Paese canaglia al pari della Mongolia e del Malawi, perché noi abbiamo sottratto...": mentre Giuseppe Conte, ospite del talk di Giovanni Floris, DiMartedì su La7, faceva questo discorso, Alessandro Sallusti, in collegamento con il talk, è scoppiato a ridere. E il leader del Movimento 5 Stelle non è riuscito a contenersi e ha sbottato: "Che cosa ride? Ma che cosa ride Sallusti? Guardi che all'Assemblea della Corte penale internazionale siamo stati messi sullo stesso piano di Malawi e Mongolia, siamo ormai uno Stato canaglia. Inconsapevolmente ride Sallusti, non so perché".

"Il fetentone libico è in carcere nel suo Paese", ha spiegato allora l'ex direttore del Giornale, riferendosi al generale libico Almasri, su cui la sinistra si è scatenata per mesi. Un modo come un altro per attaccare il governo e la premier Giorgia Meloni. Conte, allora, ha interrotto Sallusti dicendo: "Perché hanno più dignità loro", in riferimento ai libici. "La Libia ci aveva detto: datelo a noi, è nostro e lo mettiamo in carcere noi e quindi giustamente gli è stato dato", ha chiosato il giornalista.