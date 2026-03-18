DiMartedì, il gioco sporco di Giovanni Floris per colpire Fedez e Meloni: la denuncia del rapper

Quando la volpe non arriva all'uva dice che è acerba. È sempre la stessa storia: Fedez s'inventa una mossa geniale di marketing - e Giorgia Meloni coglie l'occasione da grande politico navigato - e la sinistra impazzisce. Sì, perché l'ospitata del presidente del Consiglio nel podcast dell'ex Ferragnez e di Mr. Marra ha fatto traslarire i benpensanti progressisti. E anche qualche conduttore di La7. In particolare Giovanni Floris , che ha chiesto al rapper di inviargli alcuni spezzoni del suo podcast per trasmetterli in diretta e, in un certo senso, mettere in cattiva luce la leader di Fratelli d'Italia. Ma quando i due conduttori hanno chiesto in cambio la presenza di Davide Marra in studio, hanno deciso di prendere i virgolettati senza trasmettere i filmati.

Così Fedez ha pubblicato una storia su Instagram per lasciarsi andare a un piccolo sfogo: "Siamo stati contattati verso le 8 dalla redazione di Giovanni Floris di DiMartedì. Ci viene richiesto l’utilizzo di alcuni stralci di nostre puntate: Tajani, Vannacci e Gasparri. A quel punto chiediamo il motivo. Intuiamo dalla conversazione che si vuole in qualche modo mettere degli stralci di puntate – quelli in cui cazzeggiamo e gigioneggiamo – per sminuire i contenuti del nostro podcast. E quindi diciamo: 'Siamo assolutamente disponibili a darvi queste clip a patto che Davide Marra possa presenziare per difendere l’onorabilità del podcast'. Cosa fanno? Non invitano Marra e al posto delle clip mettono tre virgolettati passando sopra a centinaia di puntate in cui abbiamo parlato di tante cose e tematiche sensibili e lo abbiamo fatto in maniera deontologicamente professionale. Complimenti alla vostra di deontologia invece".

Insomma, il sospetto rilanciato tra le righe da Fedez ed assai più che fondato è che Floris volesse quegli spezzoni per mettere in scena una "diminutio" del podcast e, di conseguenza, colpire Meloni per la scelta di prendervi parte. E messo all'angolo dalla possibilità di avere Marra in studio, il conduttore de La7 ha preferito battere in ritirata.