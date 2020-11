Immigrazione, Simona Baldassarre: "Sassoli divide tra cattivi sovranisti e buone Ong, ma dimentica una cosa"

19 novembre 2020 a

“Per Sassoli il mondo sembra dividersi tra cattivi sovranisti e buone Ong”. Così Simona Baldassarre, eurodeputata della Lega, ha commentato le dichiarazioni che il presidente ha reso in occasione della conferenza parlamentare su migrazione e asilo in Europa. “Non ha perso l’occasione per incensare le organizzazioni non governative - ha continuato la Baldassarre - e il buon lavoro che fanno come ‘taxi del mare’ per i clandestini. Vorrei ricordare a Sassoli che solo il 35% dei migranti che arriva in Italia sono veramente profughi in cerca di asilo, il resto sono persone che troppo spesso vagano per il territorio, finendo inesorabilmente nelle mani della criminalità organizzata, causando enormi problemi sociali, sanitari e di ordine pubblico”. Per l’eurodeputata leghista la questione è molto più complessa del semplice “salvare le persone in mare” e del professionismo dell’umanità, di cui si riempie la bocca la sinistra: “L’Italia non può diventare il capo profughi d’Europa. C’è bisogno di un piano serio per arginare sul nascere l’immigrazione illegale. Non bastano più le proposte inutili e irrealizzabili della Von der Leyen e di Sassoli. Perché quel mare in cui si muore - ha chiosato la Baldassarre - è anche un mare di promesse non mantenute”.

