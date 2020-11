Chiara Appendino, chiesti 1 anno e 8 mesi per i fatti di piazza San Carlo a Torino

20 novembre 2020 a

a

a

Chiesti un anno e 8 mesi per il sindaco di Torino, Chiara Appendino, dal pm al processo che la vede imputata insieme ad altre cinque persone per i fatti di piazza San Carlo, il tutto per la parte di giudizio celebrata con il rito abbreviato. Il 3 giugno 2017 a Torino, nel corso della proiezione sul maxi schermo della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, tra la folla si scatenarono delle ondate di panico che provocarono la morte di due donne e oltre 1500 feriti.

Fa la fine di Chiara Appendino? Virginia Raggi a processo, bomba sul M5s: campagna elettorale a rischio

Con la Appendino, che ha scelto il rito abbreviato, sono imputati l’allora questore di Torino, Angelo Sanna, l’ex capo di gabinetto della prima cittadina, Paolo Giordana, Maurizio Montagnese, ex presidente di Turismo Torino, ente incaricato di organizzare l’evento di piazza e l’architetto Enrico Bertoletti, incaricato di progettare l’allestimento. Per loro il pm ha richiesto rispettivamente un anno e 8 mesi per l’ex questore Sanna, 2 anni per Giordana, un anno e 7 mesi per Montagnese, 3 anni e 6 mesi per Bertoletti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.