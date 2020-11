Rita Dalla Chiesa contro Morra e Carla Ruocco che lo difende: "Per una volta, provateci". Umiliazione politica

21 novembre 2020 a

Un'altra grillina arriva in soccorso di Nicola Morra, al centro della bufera dopo le frasi choc contro i calabresi e contro Jole Santelli, ex governatrice venuta a mancare un mese fa. Si tratta di Carla Ruocco: "La mia piena solidarietà a Morra, l'attacco strumentale e trasversale che sta subendo, in questo momento così delicato, proviene da chi vorrebbe delegittimare la Commissione Antimafia e l'importante lavoro che sta portando avanti!". A intervenire, però, è stata anche Rita Dalla Chiesa, che subito ha risposto alla Ruocco: "Immagino lei non abbia minimamente coscienza di quanto sta dicendo. Per una volta provate a stare zitti su delle parole così gravi". La polemica è iniziata a causa di un intervento a Radio Capital di Morra, che ha accusato i calabresi di aver scelto come presidente una malata oncologica.

