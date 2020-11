Luca Zaia, trionfo a L'aria di domenica. Sondaggio Swg sul coronavirus: il governatore primo della classe

22 novembre 2020 a

Il trionfo di Luca Zaia a L'aria di domenica, nel sondaggio Swg di Myrta Merlino. Il governatore leghista del Veneto è ospite del talk domenicale di La7 e incassa un significativo riscontro dagli elettori. Gerardo Greco legge i risultati dell'ultima rilevazione sul coronvirus. Chi ha affrontato meglio l'emergenza sanitaria, economica e sociale? Zaia guida con grande margine la classifica, con un lusinghiero 6,7. Unico "sufficiente", oltre al leghista, il collega governatore Pd dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini con un 6 secco.



Tutti gli altri? Si va dall'insufficienza alla stroncatura. Il premier Giuseppe Conte rimandato col 5,8, il ministro della Salute Roberto Speranza con 5,5, il governatore Pd della Puglia con 5,1. Poi si passa alle insufficienze gravi: lo sceriffo della Campania Vincenzo De Luca, crollato al 4,9 con la seconda ondata. Un decimale in più del collega del Lazio (nonché capo del partito) Nicola Zingaretti, col 4,8. In coda, Attilio Fontana con 4,4: a discolpa del governatore della Lombardia, però, va detto che la sua regione è stata la prima ad essere travolta dallo tsunami. Dura per chiunque scamparla, figurarsi fare bella figura.

