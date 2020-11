Danilo Toninelli non risponde su Massimo Boldi e attacca la Lombardia: "Sanità debole"

23 novembre 2020 a

Siamo a Omnibus, su La7, dove chiedono al grillino Danilo Toninelli un commento sullo spot proposto da regione Lombardia con Massimo Boldi per sensibilizzare sul coronavirus. E l'ex ministro che fa? Risponde su altro, attaccando come un disco rotto la Lombardia e i suoi governanti. "Quello di Massimo Boldi è uno spot, in quanto tale lascia il tempo che prova. A me interessa come stanno le economie e le imprese: il Covid ha inciso tantissimo in Lombardia rispetto anche ad altre regioni. Questo ha fatto chiudere di più e ha messo più in difficoltà l'economia. Diciamolo, senza nessuna nota polemica, ma la sanità in Lombardia è debole e non ha tutelato le tante richieste di aiuto. Questo ha portato a tante chiusure", conclude Toninelli nella consueta analisi che fa acqua da tutte le parti. Insomma, in Lombardia una "sanità debole", secondo il grillino, che finge di non sapere quali siano state le cifre del contagio al Nord. Ma tant'è...

