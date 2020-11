Cartabianca, Luca Zaia e il Veneto zona gialla: "Non è un gioco a premi, ci comportiamo come fossimo rossi"

25 novembre 2020 a

a

a

Il Covid "non è un gioco a premi". Luca Zaia, ospite di Cartabianca su Raitre in collegamento con Bianca Berlinguer, mette subito in chiaro come stanno le cose. "In Veneto - spiega il governatore - siamo zona gialla ma dobbiamo comportarci come se fossimo rossi. Non bisogna abbassare la guardia. Il pericolo è sempre dietro l’angolo.". Anche su una misura controversa e criticatissima dalle regioni alpine come la chiusura degli impianti sciistici, il leghista Zaia si mostra prudente: "La sanità viene prima di tutto, noi come regione abbiamo approvato le linee guida per l’apertura degli impianti sciistici. Sarò il Comitato tecnico-scientifico nazionale a decidere se è fattibile o meno".









"Zaia ha ragione da vendere". Dalla bocca della "rossa" Fusani: Conte, è il capolinea | Video

E che la linea dei governatori sia quella dell'ultra-prudenza lo conferma anche Michele Emiliano, presidente Pd della Regione Puglia: "La chiusura delle scuole? In caso di aggravamento dell’epidemia, le leggi obbligano noi presidenti di regione a provvedimenti più stringenti. Noi non abbiamo mai chiuso le scuole, abbiamo previsto la didattica a distanza, che va rafforzata",

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.