Giorgia Meloni: "Draghi al Quirinale? Non so". E Calenda la insulta: "Non hai mai lavorato"

25 novembre 2020 a

a

a

“Non so se indicherei Mario Draghi al Quirinale: il mio modello è uno dell’economia reale, non della finanza. Ma poi vedremo”. Così Giorgia Meloni si è espressa con Maria Latella durante l’intervista a SkyTg24 riguardo alle voci che vorrebbero l’ex presidente della Bce come successore di Sergio Mattarella. Queste dichiarazioni della leader di Fratelli d’Italia hanno innescato un botta e risposta via social tra Carlo Calenda e Guido Crosetto, con il primo che ha scritto un messaggio piuttosto duro e forse anche un po’ fazioso: “Capito? Draghi non va bene per la Meloni perché il suo modello è uno ‘dell’economia reale’. Ci avesse mai lavorato lei un giorno nell’economia reale. Ma uno. Il senso del limite”. In difesa della leader di Fdi è accorso Crosetto, che ha subito messo in chiaro le cose: “In realtà ci ha lavorato e si è pure mantenuta. Certo, con lavori umili ma ugualmente dignitosi, ai miei occhi, di quelli più in voga. Ha dovuto farlo perché la vita con lei è stata meno generosa di quanto sia stata con me, ad esempio. Ma non si è arresa e qualcosa lo ha fatto”.

"Bertolaso? Nessun veto, ma non è il solo". Meloni, una mossa magistrale per fermare la rissa Berlusconi-Salvini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.