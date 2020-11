Silvio Berlusconi, Forza Italia voterà sì allo scostamento di bilancio. Meloni e Salvini verso l'astensione

26 novembre 2020 a

"Votiamo lo scostamento di bilancio". Silvio Berlusconi lo annuncia ai deputati di Forza Italia riuniti in mattinata per fare il punto sulla manovra. "Il governo ha accolto tutte le proposte del centrodestra", è la motivazione dell'ex premier. Un passo avanti ulteriore nella strada del "dialogo" con la maggioranza, che arriva a poche ore dalla nota congiunta di Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni sul "voto compatto" dell'alleanza proprio sullo scostamento di bilancio. Fratelli d'Italia sarebbe invece per l'astensione, così come la Lega. Berlusconi, secondo il retroscena di Repubblica, avrebbe comunque "avvisato" gli alleati: "Facciano come vogliono". A convincere il Cav lo stanziamento di più risorse per 2 milioni di autonomi e professionisti e il cosiddetto semestre bianco. Alla Camera serviranno 316 voti favorevoli e quelli azzurri saranno utilissimi, anche per togliere qualsiasi alibi o argomento polemico al premier Giuseppe Conte.





