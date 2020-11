Alessandra Ghisleri, il sondaggio a L'aria che tira: "Salvini al 24%, la Meloni ha toccato il suo soffitto di cristallo"

26 novembre 2020 a

a

a

Il governo è in crisi nei sondaggi, ma secondo Alessandra Ghisleri anche l'opposizione ha i suoi bei problemi. In collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, la sondaggista di Euromedia Research delinea il quadro aggiornato alla seconda ondata. "Il primo partito italiano resta la Lega, ma al 24-25% e non più al 33%. Mentre Giorgia Meloni al 14-15% è arrivata al suo soffitto di cristallo".

Governo a picco, occhio al Cav: gli effetti dell'apertura a Conte. Sondaggio-Ghisleri, terremoto politico: in soli 7 giorni...

E Silvio Berlusconi? "Ha dimostrato l'importanza di essere un centrodestra moderato, c'è un impatto importante. Berlusconi è un vecchio saggio e conosce molto bene la comunicazione...". Nell'altro campo, resta il giudizio negativo su Giuseppe Conte e il governo: "Il 54,3% degli italiani lo boccia, siamo arrivati impreparati alla seconda ondata. Bisogna riflettere se le elezioni fossero state un po' dopo... ci hanno chiuso un po' gli occhi".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.