Claudio Borghi a L'aria che tira smonta Lucia Azzolina: "Un'estate passata a parlare di banchi a rotelle"

"Che la preparazione durante questa estate sia stata clamorosamente sbagliata è chiaro a tutti. Abbiamo passato l'estate a parlare dei banchi a rotelle". Parole di Claudio Borghi, ospite a L'Aria che Tira in onda su La7 condotto da Myrta Merlino. Il deputato parla dei ritardi del governo sull'emergenza coronavirus. Inoltre Borghi ha commentato il voto sullo scostamento di bilancio. Il leghista smentisce ogni spaccatura del centrodestra in vista del voto di oggi: "Siamo tutti a favore dello scostamento di bilancio, al massimo lo vorremmo più grosso per dare più aiuti ai cittadini. Deve essere solo votato dalla maggioranza assoluta dei membri della Camera, altrimenti il rischio è che cada il governo. Se Forza Italia ha già deciso che in ogni caso loro lo votano, questa emozione viene a mancare". Borghi poi annuncia il voto favorevole della Lega: "Se le cose sono state accettate in blocco, noi lo voteremo".

