Francesco Boccia sul coprifuoco a Natale: "Far nascere Gesù 2 ore prima non è un'eresia"

Una motivazione assurda quella di Francesco Boccia per far andare giù agli italiani il boccone più amaro di tutti: il coprifuoco anche a Natale. "Seguire la messa, e lo dico da cattolico, due ore prima o far nascere Gesù bambino due ore prima non è eresia. Eresia è non accorgersi dei malati, delle difficoltà dei medici, della gente che soffre. Questa è eresia, non facciamo i sepolcri imbiancati. Papa Francesco ha dato un esempio bellissimo a tutti nella scorsa Pasqua, a partire dalla Via Crucis. Il Natale non si fa con il cronometro ma è un atto di fede". Il ministro agli Affari regionali, durante il confronto con le Regioni, ha proseguito sulla strada della severità. Per il piddino la priorità è uscire da questa seconda ondata da coronavirus "evitando la terza". Motivo, questo, per cui al vaglio del governo c'è il rientro nelle case alle 22. Stesso discorso - aveva preannunciato Roberto Speranza a DiMartedì su La7 - "anche per la messa".

