Lucia Azzolina, "iscritta a due università contemporaneamente". Ma non si può (e il curriculum sparisce)

Lucia Azzolina avrebbe conseguito, secondo il suo curriculum, a Pavia, il 20 dicembre 2013, una Laurea magistrale in Giurisprudenza e a Pisa, nel dicembre del 2010, un titolo di specializzazione nell'insegnamento secondario (Ssis) per il sostegno. Particolari ora spariti dal curriculum della ministra dell'Istruzione. Il Giornale si chiede, "come può la ministra, se non violando la legge, a meno che non abbia allora chiesto una sospensiva all'ateneo pavese, essersi iscritta nello stesso tempo a due differenti università?".

"La ministra ha frequentato il percorso di specializzazione sul sostegno nella seconda metà del 2009. Il periodo della specializzazione è stato di sei mesi, non di diciotto. Il curriculum è stato pubblicato sul sito del ministero come da prassi e poi tolto perché, per mero errore materiale, era stato diffuso senza aver oscurato alcuni dati personali riservati e sensibili. Ciò a garanzia della incolumità della ministra, come noto oggetto continuo di minacce e offese tali da giustificare l'attribuzione di misure di tutela e sicurezza da parte delle autorità competenti",.la risposta a luglio dell'ufficio stampa del ministero.

Resta il fatto, stante il curriculum rimosso, che Lucia Azzolina, nel secondo semestre del 2009, risultava iscritta a Pisa e a Pavia, come conferma anche il suo profilo Linkedin, limitandosi poi a dire: "Ha conseguito anche la specializzazione all'insegnamento del sostegno a Pisa". Ma, secondo i dati in possesso del Giornale risulta che la Azzolina almeno per il secondo semestre del 2009, sia iscritta a due differenti atenei.

