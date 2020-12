Silvio Berlusconi, sondaggi alla mano: "La leadership non è più di Matteo Salvini ma sua"

01 dicembre 2020 a

a

a

Silvio Berlusconi si riprende quello che aveva: la centralità. Con il voto sullo scostamento il leader di Forza Italia è riuscito a convincere gli alleati Matteo Salvini e Giorgia Meloni a sostenere il governo, così come ha mediato con il centro-sinistra. "Un'idea vincente", la definisce Italia Oggi che parla di un ritorno del Cavaliere in pompa magna. Non è un caso - prosegue il quotidiano - che anche i sondaggi del suo partito siano in crescita, ora intorno al 7,5 per cento. In sostanza per Italia Oggi "dal punto di vista del credito e del plauso, la leadership sostanziale del centro-destra non è più di Salvini, ma sua".

"Rimpasto? Chi dovete mettere al fianco di Speranza". Tommaso Cerno, un consiglio feroce: ridicolizzato il ministro

E proprio in vista di questi mutamenti e della scadenza del mandato di Sergio Mattarella si vocifera che l'ex premier punti a niente di meno del Quirinale. Una candidatura di una personalità liberale ed europeista, che, oggi ancora di più, potrebbe mettere d'accordo anche la maggioranza oltre che l'opposizione. Per ora però Berlusconi non mette sul tavolo grandi mutamenti, ma sottolinea che occorre voltare pagina. E il banco di prova non può che essere il passaggio di Giuseppe Conte al Parlamento per il Mes.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.