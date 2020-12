Silvio Berlusconi, problemi cardiaci: consegnati documenti con "dati sensibili" sulle sue condizioni ai magistrati del Ruby-ter

Salvatore Dama 01 dicembre 2020 a

È giallo sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi. Il presidente di Forza Italia, che a settembre aveva affrontato e vinto il Covid-19, adesso starebbe di nuovo poco bene. È la versione fornita dall'avvocato Federico Cecconi, che difende il Cav nel processo Ruby ter, in corso di svolgimento al Tribunale di Milano. Ieri era in programma una nuova udienza. Ma l'ex premier non ha potuto partecipare. Negli «ultimi giorni» le condizioni di salute di Berlusconi, ricoverato due mesi fa per il Covid e poi guarito, hanno avuto «un'ulteriore forma di ingravescenza», ossia un peggioramento, rispetto a «un iter di miglioramento» che si era avuto «in precedenza». Per questo i medici che seguono Silvio gli hanno consigliato «riposo assoluto domiciliare», raccomandando «di non muoversi e di non svolgere attività». Lo ha spiegato, producendo documenti medici, l'avvocato Cecconi, in apertura d'udienza, senza chiedere comunque un rinvio per legittimo impedimento. È una situazione, quella degli ultimi giorni, ha aggiunto Cecconi, «legata a un certo attivismo che gli era stato sconsigliato». Nella precedente udienza, quella del 19 ottobre, la difesa di Berlusconi aveva presentato istanza di rinvio per legittimo impedimento, poiché Silvio era ancora convalescente per i postumi del coronavirus.

"Patologia cardiaca", condizioni del Cav peggiorate: le indiscrezioni sulle condizioni del leader

Una richiesta che era stata accolta dai giudici. Ieri il processo a carico del leader di Forza Italia e di altri 28 imputati, con al centro le accuse di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza, è ripreso con l'ascolto di testimoni, dopo uno stop che durava, per vari motivi, dallo scorso febbraio. Senza scendere nel dettaglio, l'avvocato Cecconi ha parlato in particolare di una «fibrillazione atriale», ossia di una patologia cardiaca. Il legale ha depositato ai giudici della settima sezione penale (presidente del collegio Marco Tremolada) una serie di documenti medici nei quali, come ha chiarito il difensore, sono contenuti «dati sensibili» sulle condizioni di Berlusconi. Non è la prima volta che Silvio soffre di problemi cardiaci. Anzi. Nel giugno del 2016, dopo una grave anomalia cardiaca, l'ex premier era stato addirittura sottoposto a un delicato intervento per la sostituzione della valvola aortica.

L'udienza comunque si è tenuta senza la presenza dell'ex capo del governo. Sono stati analizzati fatti risalenti a più di cinque anni fa. Non un lasso di tempo siderale, calendario alla mano. Ma, dal punto di vista della cronaca e della politica, un po' sì. Si scava ancora nelle cene eleganti. E nella vita delle cosiddette "olgettine", le ragazze ospiti in villa da Berlusconi. Il Ruby ter, rispetto agli altri due tronconi giudiziari, si basa sul presunti casi di corruzione. Cioè sulle regalie che Silvio avrebbe fatto alle ragazze per pagare il loro silenzio. Dall'analisi dei fatti processuali di ieri, in realtà, viene fuori che la vittima era lui, il Cavaliere, oggetto di richieste sempre più pressanti da parte delle ragazze. «Io lo ricatto di brutto». Così l'ex showgirl Barbara Guerra parlava di Berlusconi in una chat con Aris Espinosa, come ricordato in una testimonianza di un'investigatrice di polizia giudiziaria che ha deposto, nella maxi aula allestita alla Fiera di Milano. Sono emerse le "pressioni" fatte dalle ragazze tra il 2014 e il 2015 affinché l'ex premier facesse avere loro sempre più soldi.

