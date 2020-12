Mes, Giorgia Meloni: "Grazie a Silvio Berlusconi per il suo no. Ora, difendere la sovranità nazionale"

01 dicembre 2020 a

Il no di Silvio Berlusconi e Forza Italia al Mes, nel prossimo voto del 9 dicembre, ha procurato la reazione entusiasta di Giorgia Meloni e del suo partito: "Fratelli d’Italia ringrazia gli alleati di Forza Italia, e in particolare Silvio Berlusconi, per averci seguito sul tema del MES e aver deciso di votare no insieme a noi il 9 dicembre in Parlamento. È una battaglia di cui Fratelli d’Italia si è fatto promotore fin da subito, che da sempre condividiamo con Matteo Salvini e la Lega e che siamo felici oggi raccolga la posizione del centrodestra unito", scrive la Meloni in una nota.

La Meloni poi prende spunto dalla decisione a sorpresa di Forza Italia per rilanciare le critiche all'Ue: "Il 9 dicembre scriveremo insieme una pagina di storia per difendere la sovranità nazionale dal cappio che l’eurosistema vorrebbe stringere al collo dell’Italia. Sarà l’ennesima prova di unità e di compattezza di un centrodestra che la maggioranza sperava inutilmente di riuscire a dividere", conclude la leader di Fratelli d'Italia.

