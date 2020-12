Giovanni Toti contro il dpcm nel cuore della notte: "Mi auguro venga modificato. Invece del buon senso vedo solo del non senso"

03 dicembre 2020 a

"Mi auguro davvero che questa bozza del dl, visto l'effetto che sta facendo, venga modificata", Giovanni Toti boccia in toto le nuove misure approvate dal governo in vista del Natale. Misure rigide, che limitano gli spostamenti e chiudono diverse attività, come le piste da sci, per ridurre gli assembramenti. "Qui invece del buon senso tanto auspicato vedo solo del non senso. E non mi pare che in Europa qualcun altro abbia fatto una cosa simile. La notte porta consiglio... speriamo!", ha scritto il presidente della Liguria in un tweet poco dopo la mezzanotte. Il governatore, inoltre, si era già espresso in questi termini a Stasera Italia, il programma di Barbara Palombelli su Rete4. "Spiegatemi perché un cittadino di una regione gialla non possa andare a festeggiare il Natale con un proprio familiare in un comune accanto? - ha detto in trasmissione -. Prevedo una notte e mattinata davvero difficili. Chiudere gli spostamenti tra regioni e comuni e tenere aperti alberghi e ristoranti di montagna non ha alcun senso, non avranno clienti. Con i Comuni chiusi non si può fare nulla".

