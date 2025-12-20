Ecco come far passare delle buone feste ai nostri animali

I momenti di aggregazione possono rappresentare una fonte di disagio per i nostri amici a quattro zampe, soprattutto per quelli più insicuri e meno abituati a contatti con altre persone. Creare una zona “sicura” per loro è la scelta migliore per tutelarli; uno spazio lontano da persone e confusione dove possano rifugiarsi non appena ne avvertono il bisogno, in disparte, ma non isolato dalla convivialità. Ad esempio, scegliamo un angolo tranquillo del salone e posizioniamo un trasportino, avendo l’accortezza di tenerlo sempre aperto, con all’interno una coperta, qualche peluche e giochi vari, dei biscotti o un masticativo. Evitiamo però di posizionarlo sotto le finestre o a ridosso delle porte in quanto in questi luoghi l’animale potrebbe sentirsi vulnerabile e non riuscirebbe a rilassarsi.

Prima dell’arrivo degli ospiti I giochi di attività mentale sono un esercizio utile per cani e gatti da fare prima dell’arrivo degli ospiti; in alternativa a quelli specifici, possiamo ricreare una ricerca olfattiva in casa nascondendo dei biscotti particolarmente appetitosi in modo da stimolarli a scovare l’ambita ricompensa. Tali attività inducono ragionamento e autocontrollo, portandoli a uno stato di tranquillità grazie all’impiego del loro principale senso: il fiuto. Impegnare la mente è fondamentale per imparare a superare limiti e difficoltà, abbassare i livelli di stress e innalzare quelli del benessere, permettendo quindi di affrontare le interazioni con gli ospiti con più serenità e maggiore tolleranza. È anche consigliato farli mangiare prima di noi per evitare che si stressino o che chiedano cibo dalla tavola.