Piazzapulita, "sms da fonti misteriose". Annalisa Cuzzocrea e il rimpasto, fuori i nomi: imbarazzo nel Pd

"Sui nostri cellulari arrivano messaggini da misteriose fonti...". Secondo Annalisa Cuzzocrea di Repubblica, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, il governo è uscito spiazzato e indebolito dalla seconda ondata del coronavirus."Sono venute fuori delle ambizioni, di Italia Viva, di parte del Pd, di Luigi Di Maio, che ora dividono il fronte"."C'è voglia di cambiare - sottolinea la Cuzzocrea - in una parte del Pd, di Italia Viva e M5s". Coloro che avvisano i giornalisti che "così non va", ironizza la Cuzzocrea, sono gli stessi che il giorno dopo definiscono "fantascienza" le voci di crisi di governo. Tant'è, le fibrillazioni sono evidenti.



"Alcuni ministri non hanno funzionato", e la Cuzzocrea fa i nomi. "Si dice che Graziano Delrio, capogruppo dem alla Camera, vorrebbe sostituire Paola De Micheli", titolare di Trasporti e infrastrutture. Di fronte alle voci di rimpasto, però, resta un tema di fondo: "Non si vogliono risolvere i nodi politici. Penso al Mes: se non c'è il coraggio di capire se questa maggioranza potrà andare avanti, rimarremo appesi a 50 parlamentari che, come in questo caso i 5 Stelle, ricattano il governo".

