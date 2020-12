Teresa Bellanova attacca Paola De Micheli a L'aria che tira: "Paghiamo l'incapacità sui trasporti", scontro nel governo

04 dicembre 2020 a

a

a

“La scuola non può pagare l’incapacità organizzativa di altri sistemi. In questo caso parlo con molta chiarezza dei trasporti”. Così Teresa Bellanova ha sganciato la bomba su Paola De Micheli in diretta su La7, dove era ospite di Myrta Merlino e Francesco Magnani a L’aria che tira. La ministra renziana, pur senza mai nominarla, ha tirato una vera e propria bordata alla collega, che tra l’altro è data tra i “silurati” nel caso in cui dovesse effettivamente avvenire un rimpasto dopo la manovra. La Bellanova ha detto esattamente come stanno le cose, confermandosi una delle poche all’altezza della situazione in questo governo a tratti tragicomico: “Lo sappiamo tutti che le scuole sono un luogo sicuro perché sono state rese tali dai protocolli. Adesso c’è il problema che purtroppo avevamo tre mesi fa: come si raggiunge la scuola? Non riguarda soltanto le città, come dicono alcuni, ma anche le province, dove spesso non c’è un istituto superiore in ogni comune”. La Merlino ha provato a interromperla per chiederle se ne avesse parlato con la De Micheli, ma la Bellanova non ha risposto e ha tirato dritto per la sua strada: “Bisogna avere a cuore questo elemento dei trasporti da qui al 7 gennaio, se la struttura pubblica non è in grado di attrezzarsi allora bisogna rivolgersi anche ai privati”.

"Anziani abbandonati, morti alle stelle, Italia demolita: incompetente, chiedi scusa". Bertolaso distrugge Conte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.