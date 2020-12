Matteo Salvini infierisce contro Giuseppe Conte: "Un diluvio di insulti. Vi stupite?", un massacro in pubblico

04 dicembre 2020 a

Nella serata di giovedì 3 dicembre, a reti unificate, il solito show di Giuseppe Conte, il premier che ha presentato l'ultimo contestatissimo dpcm, quello con cui vuole normare il Natale e le feste al tempo del coronavirus. Ma non solo reti unificate: in diretta anche su Facebook. E mentre il premier parlava - anche del caso che riguarda Olivia Paladino e la scorta, una digressione che ha fatto gridare allo scandalo - sui social, chi ascoltava, commentava. Già, nel corso di una diretta Facebook gli utenti possono scrivere quel che pensano e renderlo pubblico in calce alla diretta stessa. Il risultato? "Un diluvio di insulti", per dirla con le parole di Matteo Salvini. Il leader della Lega, infatti, alla vicenda dedica un cinguettio su Twitter, quello che potete vedere qui sotto: "Come stupirsi...", scrive sornione. Infine, l'appello: "Conte vai a casa tu!", conclude Salvini.

