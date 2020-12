Paola De Micheli e Suarez, Matteo Salvini durissimo: "Una telefonata per sbloccare i cantieri no, ma per la cittadinanza..."

04 dicembre 2020 a

Dalle carte di Perugia sull'"esame farsa" di Luis Suarez spunta la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli, contattata telefonicamente dal dirigente della Juventus Fabio Paratici, e Matteo Salvini infierisce: "Per sbloccare i cantieri non serve telefonare alla ministra De Micheli. Per sbloccare una cittadinanza invece la telefonata può servire", ironizza amaro il leader della Lega. E forse è anche per questo che l'evanescente De Micheli, che sta brillando per la sua assenza in dossier-chiave per lo sviluppo del Paese anche a livello internazionale (senza parlare del disastro sui trasporti legati a scuola e contagi di coronavirus), è in cima all'elenco dei ministri da sostituire nell'eventuale rimpasto. E se a pensarla così ci sono anche i membri del suo partito, il Pd, c'è da riflettere.

