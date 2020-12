Otto e mezzo, Marco Travaglio e "l'incidente di percorso": "Mi risulta che Mattarella li abbia già avvertiti", viene giù tutto

05 dicembre 2020 a

a

a

"In caso di incidente di percorso". Marco Travaglio, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, spiega cosa potrebbe accadere in caso di rotture sul Mes nella maggioranza. E il direttore del Fatto quotidiano conferma i retroscena impazziti dal Quirinale. "Anche a me risulta che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non solo sia preoccupato, ma che abbia già fatto sapere a chi di dovere che nel caso di un incidente di percorso ad esempio sulla riforma del Mes nel voto del 9 dicembre in aula, non ci sarebbe un altro governo, ma si andrebbe a votare. Gli avrebbe detto: Io vi mando a votare, adesso". Le urne cadrebbero dunque in piena pandemia, nell'anno della prima tranche del Recovery Fund.

"42 deputati e 16 senatori". I nomi, nero su bianco: il M5s condanna a morte il governo Conte. "Fregato" anche Mattarella

Nessuno spazio, dunque, per giochi, giochetti, tranelli e strategie a breve termine. Lo spauracchio dello scioglimento delle camere sarebbe già stato agitato nelle segrete stanze dei Palazzi romani. "Chi vuole questo è legittimo che lo persegue, le opposizioni se vogliono lucrare facciano pure. Ma questo dipende dalla maggioranza". "Scusa Marco ma stiamo parlando del Movimento 5 Stelle...", lo incalza la Gruber. Ma secondo Travaglio il problema è il Pd: "Sono loro che stanno facendo distinguo e spingendo sull'acceleratore di un Mes che sanno benissimo che non verrà preso, lo ha detto anche il ministro Gualtieri".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.