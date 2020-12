Non è l'arena, Massimo Giletti e l'inchiesta esplosiva sull'ospedale Ruggi di Salerno: De Luca trema

05 dicembre 2020 a

a

a

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca suderà ancora freddo. Massimo Giletti a Non è l'arena in onda su La7 domenica sera 6 dicembre continuerà la sua feroce inchiesta sulla gestione (catastrofica?) dell'emergenza Covid in regione. In particolare, si occuperà dell’ospedale modulare del Ruggi di Salerno (la "casa" politica di De Luca), oggetto di un recente blitz dei Nas. Immagini e filmati che "valgono più di qualunque parola", fanno sapere dallo staff di Giletti, e che dunue rischiano di aggravare l'immagine di inefficienza del governo dello "sceriffo" Pd. Ma non c'è solo la Campania. Giletti batterà anche il ferro (caldissimo) della Calabria, regione commissariata da tempo e con un sistema sanitario in crisi e i privilegi della "Casta" ancora tutti in piedi.

"Medico radiato, non capita neanche a Pechino". Giletti manda in onda un audio esplosivo: smascherato il "regime De Luca" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.