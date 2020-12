Giorgia Meloni parla e Matteo Renzi beccato mentre sghignazza: "Ma cos'ha?"

05 dicembre 2020 a

Ma cos’avrà mai avuto da ridere Matteo Renzi mentre Giorgia Meloni parlava di leadership in diretta a SkyTg24? La fondatrice di Fratelli d’Italia ha risposto a una domanda specifica su chi guiderà il centrodestra in caso di elezioni: “Lo dovete chiedere agli italiani, non a me. Io non mi sono data obiettivi personali, dove arriverà il partito e la sottoscritta lo decideranno democraticamente gli elettori”. Tra l’altro la Meloni ci ha tenuto a sottolineare che da questo punto di vista il centrodestra è sempre stato particolarmente democratico, a differenza della sinistra: “Ricordiamo che in nove degli ultimi dieci anni abbiamo avuto il Pd al governo senza che abbia mai vinto le elezioni. Noi invece ci andiamo se abbiamo la maggioranza per farlo”. Mentre faceva questo discorso, Renzi ha prima spalancato gli occhi e poi ha sghignazzato per diversi secondi. La Meloni però ha tirato dritta per la sua strada: “Non mi appassiona la sfida della leadership, l’obiettivo è cresce ere tutti insieme, ciascuno con le proprie specificità, perché a noi serve una maggioranza molto importante”.

