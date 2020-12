Giorgia Meloni contro Conte e Lamorgese: "Natale senza i tuoi, sbarchi con chi vuoi. La doppia morale del governo"

06 dicembre 2020 a

a

a

La rivolta di Giorgia Meloni contro il Dpcm del premier Giuseppe Conte che limita gli spostamenti durante le feste di Natale e Capodanno prosegue. Con amara ironia, la leader di Fratelli d'Italia condivide su Twitter l'annuncio dato dal ministro degli Interni Luciana Lamorgese, sabato mattina: 70mila agenti saranno schierati in strada durante le festività per controllare il comportamento degli italiani e far rispettare i divieti di spostarsi tra comuni nei giorni di Natale e Capodanno. "Sarà un Natale di sacrifici", ha ammesso la Lamorgese. E la Meloni commenta: "Natale (di sacrifici) senza i tuoi, sbarchi con chi vuoi: la doppia morale del governo Conte...". Come darle torto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.