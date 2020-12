L'Aria di domenica, Lucia Azzolina ammette: "Prima del M5s ho votato per la sinistra vera"

06 dicembre 2020 a

Lucia Azzolina vuota il sacco. Il ministro dell'Istruzione, ospite su La7 a L'Aria di domenica, ha risposto alla domanda più scomoda di tutte: "Per chi hai votato prima del Movimento 5 Stelle?". La grillina, in studio da Myrta Merlino, ha ammesso: "Votavo la sinistra vera". E ancora: "Mi sento di sinistra? Se mi fermassi a leggere i libri di storia, il mio cuore è più verso quei valori. Penso di dimostrarlo anche adesso con tutto quello che si sta facendo per la scuola".

Il suo essere con due piedi in una scarpa non è però passato inosservato: "Come ministro sono stata accusata di essere un po' di qua, un po' di là, un po' a sinistra e un po' a destra. Per me l'uguaglianza è nei diritti, poi c'è la meritocrazia".

