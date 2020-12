Enrico Mentana al TgLa7 sul Cdm sospeso per Covid: "Cortocircuito nel governo, tensioni esplose su più fronti"

07 dicembre 2020 a

“Quello di oggi è stato un Consiglio dei ministri importante e emblematico”. Così Enrico Mentana ha aperto il Tg di La7, dando subito la notizia della positività al coronavirus della ministra Luciana Lamorgese che ha determinato la sospensione dei lavori, rimandati a domani. La titolare del Viminale ha scoperto l’esito del tampone molecolare al quale si sottopone ogni dieci giorni proprio mentre era in corso un Cdm molto teso: immediatamente si sono posti in auto-isolamento i ministri Alfonso Bonafede e Luigi Di Maio, che sedevano ai lati della Lamorgese.

Inoltre sono stati sottoposti a tampone tutti gli altri membri del Consiglio: mancava giusto il Covid a rendere ancora più problematica una situazione già di per sé esplosiva. Mentana l’ha riassunta bene in apertura del Tg: “Già c’era forte tensione perché si presentava il piano per la cabina di regia che dovrà gestire i fondi europei. Sono note le posizioni diverse all’interno della maggioranza, il Cdm è stato rinviato a domani ma resta la divisione sullo schema di utilizzo del Recovery. Sono giorni da tam tam di guerra nella maggioranza, le tensioni sono esplose improvvisamente su più fronti, anche sul Mes, su cui a meno di 48 ore dal voto in Senato c’è una forte incertezza sui numeri”.

