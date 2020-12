Matteo Salvini replica a Laura Boldrini: "Mi fa causa per danni? Anche nei giorni di festa, sempre e comunque colpa mia"

08 dicembre 2020 a

a

a

Tra le notizie del giorno, anche Laura Boldrini che vuole trascinare in tribunale Matteo Salvini. "Chiedo i danni al leader della Lega", ha spiegato la fu presidenta della Camera in un'intervista al Corriere della Sera. La ragione? "Ha fatto una campagna d'odio contro di me, campagna che non finisce mai", ha spiegato. E ancora, ha aggiunto che Salvini la avrebbe utilizzata come bersaglio per far risalire la Lega nei sondaggi e in termini di consenso ai tempi in cui divenne segretario del Carroccio. E insomma, pronta a fargli causa in tribunale. Per danni. La Boldrini, in buona sostanza, mira alla pecunia (e a farsi notare). Iniziativa peculiare, considerato anche il fatto che anche la campagna della stessa Boldrini contro Salvini non sembra destinata a terminare, mai. Ma tant'è. La replica del leghista è arrivata sui social. Poche parole per liquidare la faccenda. Un meme in cui rilancia un breve estratto di quanto detto dalla Boldrini al Corriere della Sera e il commento, laconico: "Davvero una priorità per il Paese! Anche nei giorni di festa, sempre e comunque: colpa di Salvini", taglia cortissimo il leghista liquidando la Boldrini.

"Chiedo i danni a Salvini in tribunale. Mi ha usato per far rinascere la Lega". Con che faccia? A cosa si è ridotta la Boldrini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.