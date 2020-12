Sergio Mattarella, sì al vaccino anti Covid anche in diretta tv: "Una questione educativa"

08 dicembre 2020 a

Il presidente della Repubblica si sottoporrà al vaccino contro il coronavirus non appena sarà possibile. Lo scrive il Foglio sul suo sito: “Il Quirinale ci fa sapere che Mattarella farà il vaccino anti Covid, rispettando l'iter e senza scavalcare nessuno. E ci fa sapere anche che, se c'è bisogno, per una questione educativa, di dare un riscontro mediatico alla vaccinazione verrà fatto nelle forme più opportune”. Un annuncio significativo, che arriva proprio nel giorno in cui altri esponenti politici si sono espressi sul tema. Infatti, dopo l’appello del direttore del Foglio, Claudio Cerasa, che ha chiesto ai leader politici di farsi vaccinare in tv per contrastare i no vax, si sono fatti avanti - tra gli altri - Matteo Renzi, Nicola Zingaretti e Silvio Berlusconi, che hanno accettato la proposta. “Sono pronto a farmi vaccinare quando sarà il mio turno”, ha scritto il Cavaliere in un sms indirizzato al quotidiano. Molto simile la risposta del segretario del Pd: “Sono pronto. Mi metto in fila. Quando sarà il mio turno farò il vaccino”.

