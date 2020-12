Giuseppe Conte, il retroscena: l'ex ministro Barca tra i supermanager del Recovery Fund

09 dicembre 2020 a

I supermanager a cui Giuseppe Conte affiderà le chiavi del Recovery Plan dovrebbero essere "tecnici", ma qualche dubbio viene. Tra i favoriti per le poltrone che rischiano di mandare gambe all'aria il governo, infatti, c'è anche un nome illustre e molto politico, forse troppo: quello di Fabrizio Barca. Secondo il Corriere della Sera potrebbe essere lui a "coordinare i progetti nell'area coesione sociale e territoriale", forte di un curriculum in cui spicca l'incarico di ministro della Coesione con il governo Monti. Un tecnico, appunto.





Ma il già direttore del dipartimento della coesione del ministero del Tesoro, esperto del tema all'Ocse e autore di un rapporto indipendente, sempre sulla coesione, per la Commissione europea ha anche un'anima molto "rossa": è stato infatti una sorta di "commissario-ombra" del Pd romano dopo il terremoto di Mafia Capitale, nonché indicato quale possibile leader dello stesso Partito democratico, in varie tornate critiche. E chissà che Matteo Renzi non veda questo nome come un'altra inaccettabile provocazione: nella task force che Italia Viva considera possibile causa di crisi di governo passi il premier, passi il ministro dell'Economia (del Pd) Roberto Gualtieri e il ministro dello Sviluppo (del M5s) Stefano Patuanelli. Ma dover digerire anche un finto-tecnico, d'area dem, questo sarebbe troppo.

