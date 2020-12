Annalisa Cuzzocrea al TgLa7: "Giuseppe Conte cade? A loro non dispiace", voci dal cuore del M5s

09 dicembre 2020 a

“Non so se c’è gente che vuole far cadere Giuseppe Conte, ma di certo ci sono persone a cui non dispiacerebbe”. Annalisa Cuzzocrea è intervenuta in diretta dal Senato ai microfoni di La7, dove Enrico Mentana sta conducendo uno speciale sul passaggio in Aula del premier in vista del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre. La giornalista di Repubblica è sempre ben informata sui 5 Stelle, che descrive divisi per bande: “Ho parlato con con uno del Pd che mi ha detto ‘prima andavamo a trattare con un Movimento, adesso con due più i cani sciolti’. Difficile tenere la maggioranza coesa con i 5 Stelle in campagna elettorale permanente, c’è una parte di loro che al Senato potrebbe mettere in difficoltà Conte e il governo. La cosa divertente è che quando si contano dicono sempre ‘il nostro sostegno al premier è massimo’, poi le loro azioni vanno in direzioni ostinate e contrarie”. Di una cosa la Cuzzocrea è certa: se davvero dovesse verificarsi “l’incidente” che aprirebbe la crisi di governo e metterebbe in bilico la posizione di Conte, a molti 5 Stelle non importerebbe nulla di fare l’interesse del premier. “Alle regionali aveva cercato di spingere l’alleanza Pd-M5s - ha ricordato la Cuzzocrea - ma il movimento rispose male e lì abbiamo capito che Conte non ha alcuna influenza sul M5s, al massimo su qualche ministro”.

