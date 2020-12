Maria Elena Boschi, la frase su Mattarella: "Gestione saggia e senso di responsabilità di tutti". Conte più vicino alla crisi

10 dicembre 2020 a

La tregua tra Giuseppe Conte e Italia Viva dura giusto qualche minuto. Basta ascoltare le parole di Maria Elena Boschi, che lascia intendere come la crisi di governo sia ancora alle porte e che possa anzi portare risultati inattesi. Intervistata dalla Stampa, la deputata renziana assicura che in caso di rottura nella maggioranza "il Presidente della Repubblica saprebbe gestire con saggezza anche questa fase, potendo contare sul senso di responsabilità di tutti. Ma tanto non accadrà". I boatos dal Quirinale riferiscono da giorni che Sergio Mattarella non vedrebbe altra opzione se non il ritorno al voto, ma la Boschi lascia intendere altro. Ci sarebbe spazio, cioè, per un nuovo governo.

Sul Recovery Fund e la tanto criticata governance, la Boschi non molla: Conte "sbaglia a voler sostituire le istituzioni democratiche con i team di tecnici. Non si commissariano ministri con super manager, magari anche con possibili conflitti di interessi. Soprattutto vorremmo che come spendere 200 miliardi di euro venisse deciso insieme al Parlamento, visto che stiamo ipotecando il futuro dei nostri figli". Italia Viva sul Mes ha votato a favore, ma non per Conte. "Ho firmato un documento pro Europa e a favore del nostro Paese", sottolinea la Boschi. Come dire, è stato il premier ad adeguars e non viceversa. Per esempio, escludendo ogni riferimento al rifiuto categorico di accedere al Mes sanitario. "Solo chi ha avuto la fortuna di non entrare in un ospedale di recente può pensare che siano inutili quei 36 miliardi", nota polemicamente l'ex ministra di Renzi. Il rinvio del consiglio dei ministri che avrebbe dovuto ratificare la governance sembra un segnale distensivo, ma la Boschi non è convinta: "Speriamo che non sia solo una finta per rinviare un problema, ma che ci sia davvero l'intenzione di modificare la norma. Non accetteremmo blitz nella legge di bilancio all'ultimo tuffo". La caduta, per Conte, sarebbe fragorosa e dolorosa.

