Giuseppe Conte, Tommaso Labate al TgLa7: "Rassegnato a presentarsi in Europa così", altra figuraccia

“Matteo Renzi si muove come se sapesse che non è solo in questa battaglia”. Da questa affermazione di Enrico Mentana è partito un confronto su Giuseppe Conte con Tommaso Labate, ospite nello studio di La7 per lo speciale sulle comunicazioni in Aula del premier in vista del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre. “Si muove come se avesse un accordo praticamente tacito con Luigi Di Maio - ha sottolineato il giornalista del Corriere della Sera - e probabilmente anche con i vertici del Pd. Basta notare che negli ultimi giorni delle partita tra Renzi e Conte sulla task force che gestirà il Recovery Fund c’è stato molto silenzio. Poi Graziano Del Rio, capogruppo Pd alla Camera, si è fatto portavoce di un discorso che teneva dentro moltissimi degli elementi di critica che Renzi sta usando contro Conte”.

Inoltre, alla luce del Consiglio dei ministri saltato ancora una volta e spostato a domani - quando il premier non potrà prendervi parte perché impegnato a Bruxelles per il Consiglio europeo - secondo Labate “Renzi ha anche considerato che Conte è rassegnato ad andare in europa senza l’ok sulla governance per il Recovery Fund. Il premier potrebbe inserire la cabina di regia in un emendamento della legge di bilancio, ma Renzi ha già detto che in quel caso Italia Viva non voterebbe l’intera manovra e non solo quell’emendamento. I ministri Bonetti e Bellanova si dimetterebbero un secondo dopo”.

