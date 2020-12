L'aria che tira, Gian Marco Centinaio contro Renzi: "Crisi? Non mi fido. Chi uccide non minaccia"

10 dicembre 2020 a

"Matteo Renzi facce sogna'", titola Il Tempo. E Myrta Merlino ne chiede conto a Gian Marco Centinaio, ex ministro leghista all'Agricoltura ospite a La7 a L'aria che tira. In Senato, il leader di Italia Viva ha minacciato di crisi il premier Giuseppe Conte sulla legge di bilancio. "Centinaio, Renzi vi ha fatto sognare?", domanda Myrta. Risposta secca del leghista Centinaio: "Assolutamente, no, di lui non mi fido più di tanto, viste le sue acrobazie politiche degli ultimi anni. Stiamo ancora aspettando la promessa che aveva fatto dopo il famoso referendum di dicembre di qualche anno fa. Le minacce di Renzi l'Italia ormai le conosce".

"Quando non si fa un omicidio non si minaccia qualcuno, lo si fa e basta", prosegue Centinaio, poco tenero anche nei confronti del premier: "Alcuni in maggioranza si stanno svegliando e stanno conoscendo il Conte che avevamo conosciuto noi, il Conte che fa quello che vuole, che dice una cosa e trama per fare altro".







