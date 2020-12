Gregoretti, Giuseppe Conte non sarà in tribunale a Catania: "Il gup andrà da lui a Roma, data da stabilire"

10 dicembre 2020 a

Matteo Salvini sarà regolarmente in aula al tribunale di Catania, dove è atteso insieme a Giuseppe Conte e agli ex ministri Danilo Toninelli ed Elisabetta Trenta. L’udienza è fissata per il 12 dicembre alle 9.30, all’interno dell’aula Bunker Bicocca: la vicenda nasce dalla famosa decisione del segretario leghista, all’epoca ministro dell’Interno, di bloccare nel luglio 2019 la nave Gregoretti, non autorizzando lo sbarco di oltre 130 immigrati per diversi giorni. A meno di 48 ore dall’udienza si apprende che il premier Conte non volerà a Catania per essere sentito su questo caso, bensì sarà il Gup Nunzio Sarpietro a venire a Roma prossimamente per ascoltarlo in qualità di testimone. Fonti di governo citate dall’Adnkronos hanno svelato che la data della trasferta capitolina del magistrato non è però ancora stata stabilita: trattamento speciale per il premier? Così sembrerebbe, evidentemente il sistema giudiziario non funziona allo stesso modo per tutti.

