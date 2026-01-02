Partono i saldi a zero

Una (potenziale) grande occasione per il club che se li assicura, un grattacapo per chi rischia di perderli. I parametri zero, come ogni annodi questi tempi, infiammeranno il calciomercato, con tanti club di Serie A interessati in prima persona. Chiedere, per conferma, a Milan e Juventus, che in queste settimane potrebbero dover salutare due pedine importantissime dei rispettivi schieramenti: Mike Maignan e Dusan Vlahovic. Il 30enne portiere dei rossoneri non è solo uno dei migliori estremi difensori del mondo, ma anche tra i senatori dello spogliatoio di Allegri, nonché capitano. Motivo per cui il Milan non si è ancora arreso e spera in un rinnovo sul gong. La proposta rossonera permetterebbe al portiere della Francia di diventare il giocatore più pagato della rosa, al pari del 26enne Rafael Leao, con una parte fissa di 5 milioni di euro netti a stagione, con due milioni di bonus. Il tempo, però, stringe, dato che già oggi i giocatori in scadenza al 30 giugno possono firmare per un’altra squadra, e tanti club in tutta Europa si sono già mossi per convincere Maignan: in Italia ci pensa la Juve.

Insomma, uno scherzo del destino potrebbe vedere Maignan in bianconero nella prossima stagione e Vlahovic in rossonero. QUESTIONE DI SOLDI Il 25enne attaccante serbo, infatti, gode della stima di Allegri ed è con un piede e mezzo lontano da Torino (intanto, la Juventus pensa a un altro parametro zero: il difensore centrale 28enne Marcos Senesi, il quale lascerà il Bournemouth). Attualmente, Vlahovic guadagna 12 milioni netti a stagione, soldi che nessuno in Europa vuole garantirgli. La sensazione è che, al massimo, il centravanti possa puntare alla metà: un’offerta arriverà dai rossoneri, ma occhio anche alle inglesi. Le opportunità, comunque, ci sono in tutta Europa.

Il giocatore con la valutazione più alta in scadenza di contratto è il 27enne difensore centrale del Bayern Monaco Dayot Upamecano, dal valore di 70 milioni (dati Transfermarkt). Difficile ipotizzare un futuro in Serie A, più probabile un rinnovo con i tedeschi o un trasferimento al Real Madrid. I Blancos, infatti, vogliono rinforzarsi in difesa e seguono anche i futuri svincolati Marc Guehi, 25 anni e una valutazione di 55 milioni (non resterà al Crystal Palace), e Ibrahima Konaté, 26 anni e una valutazione di 50 milioni (il Liverpool proverà a convincerlo a firmare il rinnovo). Le italiane spesso hanno puntato su giocatori esperti, un po’ come il Milan l’estate scorsa con l’ingaggio del 40enne Luka Modric, e chissà che qualcuno non faccia un’offerta per il 31enne Bernardo Silva, trequartista pronto a lasciare il Manchester City, o per il centravanti 37enne Robert Lewandowski, il quale saluterà il Barcellona (si è parlato proprio di un interesse del Milan). Il colpo d’esperienza del Napoli, invece, potrebbe essere Leon Goretzka (30 anni), ai titoli di coda con il Bayern Monaco e interessato a un trasferimento in azzurro. Difficile convincere i paperoni d’Arabia, ma un tentativo si potrebbe fare con Ruben Neves (28), centrocampista in scadenza con l’Al Hilal, o con gli ex “italiani” Franck Kessié (29), in scadenza con l’Al Ahli, e Marcelo Brozovic (33), in scadenza con l’Al Nassr. Tra i giocatori che potrebbero lasciare l’Italia a parametro zero c’è il centrocampista Weston McKennie (27), il quale starebbe pensando a un clamoroso ritorno negli Stati Uniti (ma la Juventus non perde le speranze per un rinnovo). Ancora da decifrare, invece, il futuro di Lorenzo Pellegrini (29), Zeki Celik (28) e, soprattutto, Paulo Dybala (32), tutti in scadenza con la Roma (futuro in Mls per l’argentino?). Dovrebbe lasciare il Genoa Aaron Martin (28), ma potrebbe restare in Italia, magari alla Lazio. Si punta al rinnovo con l’Atalanta, infine, per i difensori Sead Kolasinac (32) e Berat Djimsiti (32).