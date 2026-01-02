Big Mama, la riconoscete? "Ora sei bella", come risponde

Marianna Mammone all’anagrafe, ma tutti la conoscono come “Big Mama”. È tra le rapper più in voga in Italia al momento, ma stavolta non fa parlare di sé per la musica, quanto per un restyling personale. L’artista avellinese è apparsa sui social visibilmente dimagrita, con un fisico trasformato. Nel video che sta spopolando su TikTok, la cantante si esibisce in una versione intensa di Hey Tu di Jhosef, e in tanti non hanno potuto fare a meno di notare il suo cambiamento dopo mesi dal celebre monologo al Concertone del Primo Maggio.



BigMama non ama parlare, giustamente, di quanti chili possa aver perso e di certo non ci sono numeri ufficiali a riguardo. C’è da dire, però, che l’effetto è sotto gli occhi di tutti e ha riacceso lo scontro con gli haters di turno. La risposta della rapper non si è fatta attendere. Di fronte a commenti tipo: “Finalmente! Adesso sei davvero bella”, BigMama ha ribattuto a muso duro con un principe del suo stile: “Io sono sempre stata bella”.

Una sonora e doverosa stilettata ai body shamer e a chi pensa che la bellezza sia questione di taglie. Perché, nella visione di BigMama e di quella che tutti dovremmo avere, “body positivity non è legata al peso o all’aspetto”, ma al diritto di sentirsi bene con se stessi — “in qualsiasi fase della propria vita”. E infatti, tra like, commenti e remix virali, la scena social va in tilt: chi applaude e chi polemizza, ma nessuno può ignorare il boom di visualizzazioni e reazioni che questa trasformazione ha generato. Insomma: tra musica, messaggi di forza e social fire, BigMama dimostra che la sua rivoluzione non è quella estetica, ma soprattutto mentale. E se qualcuno pensa che il cambiamento sia tutto, lei ha già risposto: “Non lasciate agli altri il potere di definire chi siete”. Chapeau.