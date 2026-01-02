La Ferrari trionfa nel 2026? Non per i bookmakers

Le Mercedes sembrano le monoposto più accreditate tra quelle di Formula 1 nel mondiale che inizierà a Melbourne nel weekend dal 6 all’8 marzo. Secondo i dati di Bet365, uno dei principali portali di scommesse in Italia, il pilota che ha la quota più bassa perla vittoria iridata è George Russell, a dimostrazione delle voci che vorrebbero la nuova Mercedes avanti rispetto a tutte le rivali. Il trionfo mondiale dell’inglese è dato a 3.60, esattamente come quello del quattro volte iridato Max Verstappen che gareggerà con una Red Bull che ha scelto di abbandonare Honda e ha deciso di costruirsi la nuova power-unit da sola. Se si giocano 100 euro, quindi, se ne incassano 350.

Il campione del mondo 2025, Lando Norris, è terzo a quota 4.50 davanti al compagno di McLaren, Oscar Piastri, il cui trono iridato viene pagato 7.50. Segue Fernando Alonso che, a 44 anni e con l’Aston Martin disegnata da Adrian Newey, è a quota 11 davanti a Kimi Antonelli (12). Malgrado le speranze che il popolo della Ferrari ripone sulla nuova monoposto presentata a Maranello il prossimo 23 gennaio, pochissima fiducia riscuotono i due piloti: Charles Leclerc è dato a 17 mentre Lewis Hamilton, reduce da una stagione atroce con la Rossa, addirittura a 41! Seguono Carlos Sainz su Williams (67) e via tutti gli outsider, a quota 101: Alex Albon, Isaak Adjar, Lance Stroll, Oliver Bearman e Pierre Gasly. Il mondiale 2026, quello dei profondi rinnovamenti tecnici e regolamentari, si dipanerà lungo 24 gare. Ci sarà solo un gran premio italiano (scompare quello di Imola), con la Spagna che invece raddoppia: oltre a Barcellona, in programma il 14 giugno, fa il suo ingresso Madrid. Nella capitale iberica si correrà il 13 settembre, subito dopo Monza, evento invece previsto nel fine settimana del 6 settembre. Sei saranno le Sprint: confermate Cina e Miami, escono Belgio, Texas, Brasile e Qatar ed entrano Canada, Gran Bretagna, Olanda e Singapore.