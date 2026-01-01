Crans Montana, Tajani alle famiglie dei dispersi: "Lo facciano subito"

"Le notizie che abbiamo sono frutto di un incrocio tra i dati della nostra unità di crisi della Farnesina, i dati che arrivano dall'ambasciata d'Italia a Berna, i dati che arrivano dal consolato d'Italia a Ginevra": il ministro degli Esteri Antonio Tajani è intervenuto in diretta al telefono con il talk 4 di Sera in onda su Rete 4 per parlare della strage avvenuta a Crans Montana, in Svizzera, dove un incendio e diverse esplosioni non hanno lasciato scampo a decine di ragazzi che erano in un locale a festeggiare il Capodanni.

"Abbiamo 19 italiani dispersi e una dozzina di italiani ricoverati in ospedali", ha aggiunto Tajani. Che poi ha fatto un appello: "Se ci sono italiani che hanno parenti che sono dispersi e dei quali non hanno notizie si informino subito attraverso l'unità di crisi del ministero degli Esteri, l'ambasciata a Berna e il consolato a Ginevra in modo che possiamo aggiornare la lista ed essere di aiuto". E ancora: "Il nostro ambasciatore Cornado è sul luogo della tragedia insieme al console generale di Ginevra e insieme a una squadra di nostri diplomatici e funzionari del consolato d'Italia a Ginevra per dar vita a una task force che possa permettere di dare tutte le notizie possibili, raccogliere tutte le informazioni necessarie e aiutare le famiglie di persone scomparse".