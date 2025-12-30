Libero logo
In Onda, Giuseppe Conte perde la testa in diretta: "Balla lo dice a qualcun altro"

di
martedì 30 dicembre 2025
In Onda, Giuseppe Conte perde la testa in diretta: "Balla lo dice a qualcun altro"

1' di lettura

"Questa è una clamorosa balla, quella che ha ripetuto per l'ennesima volta il presidente Conte che viene diffusa...". A In Onda, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da Marianna Aprile e Luca Telese è stato ospite Giuseppe Conte. Collegato da casa anche Stefano Feltri che, sentendo parlare il grillino di Russia e Ucraina, ha incalzato l'ex premier.

"Ma guardi, balla lo dice a qualcun altro. Abbia pazienza", la replica di Conte. "Lo dico a lei perché l'ha già detta tante volte - ha proseguito Feltri -. Si vada a leggere l'articolo di Foreign Affairs del 2022 a cui fa riferimento e vedrà che il negoziato famoso di Istanbul non era mai arrivato a parlare neanche di territori".

Russia, "droni contro la residenza di Putin": Kiev smentisce

Nella notte le forze ucraine hanno effettuato un attacco con droni contro la residenza del presidente russo Vladimir Put...

"Guardi, lei cita Foreign Affairs, io cito il capo delegazione fedelissimo di Zelensky - la controreplica di Giuseppe Conte -. Sono dichiarazioni pubbliche che ha dichiarato, se lei le vuole smentire... se lei era seduto a quel negoziato faccia lei. Ha detto chiaramente che la Russia aveva posto sul tavolo un'unica condizione che è stata sempre dall'inizio rivendicata anche con me e con qualsiasi leader che ha parlato con Putin. Non voleva la Nato in Ucraina, alle porte di casa. Su questo si poteva lavorare".

