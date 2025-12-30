In Onda, Giuseppe Conte perde la testa in diretta: "Balla lo dice a qualcun altro"

"Questa è una clamorosa balla, quella che ha ripetuto per l'ennesima volta il presidente Conte che viene diffusa...". A In Onda, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da Marianna Aprile e Luca Telese è stato ospite Giuseppe Conte. Collegato da casa anche Stefano Feltri che, sentendo parlare il grillino di Russia e Ucraina, ha incalzato l'ex premier.

"Ma guardi, balla lo dice a qualcun altro. Abbia pazienza", la replica di Conte. "Lo dico a lei perché l'ha già detta tante volte - ha proseguito Feltri -. Si vada a leggere l'articolo di Foreign Affairs del 2022 a cui fa riferimento e vedrà che il negoziato famoso di Istanbul non era mai arrivato a parlare neanche di territori".